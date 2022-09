Boxe, Canelo Alvarez surclassa Golovkin nel III atto ed è l’indiscusso campione del mondo dei supermedi (Di domenica 18 settembre 2022) Canelo Alvarez ha letteralmente demolito Gennady Golovkin e si è confermato campione del mondo unico e indiscusso dei pesi supermedi. Una delle sfide più belle, avvincenti e agonisticamente sentite degli ultimi anni è giunta al suo terzo atto: dopo il discusso pareggio del 2017 e l’altrettanto controversa affermazione del messicano nel secondo capitolo di quattro anni fa, la trilogia si conclude con una schiacciante affermazione di quello che è ritenuto il miglior pugile pound for pound a livello globale. Il 32enne di Guadalajara ha surclassato il 40enne kazako, sciorinando un pugilato nettamente migliore, più agile, veloce, efficace, preciso. Sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA), dove erano andati in scena anche i primi due match, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)ha letteralmente demolito Gennadye si è confermatodelunico e indiscusso dei pesi. Una delle sfide più belle, avvincenti e agonisticamente sentite degli ultimi anni è giunta al suo terzo: dopo il discusso pareggio del 2017 e l’altrettanto controversa affermazione del messicano nel secondo capitolo di quattro anni fa, la trilogia si conclude con una schiacciante affermazione di quello che è ritenuto il miglior pugile pound for pound a livello globale. Il 32enne di Guadalajara hato il 40enne kazako, sciorinando un pugilato nettamente migliore, più agile, veloce, efficace, preciso. Sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA), dove erano andati in scena anche i primi due match, ...

anto_giordano : Canelo ha gestito dall'inizio alla fine: vince, ma non dice niente (se non che GGG è purtroppo avviato verso il tra… - theshieldofspo1 : #CaneloGGG3 è stato messo agli archivi! A seguire i risultati dell'evento! #TSOS // #Boxe // #WBC // #WBO // #WBA… - FrancoGallani : #DaznBoxeItaly Round 1, 8 ,11, per GGG TUTTO il resto Canelo P.S. un pugile come GGG può dare ancora tanto alla boxe ?? - theshieldofspo1 : Ryan #Garcia, in vista di #CaneloGGG3, ha rivelato il suo pronostico, sorprendentemente a favore dello sfidante!… - ForexOnlineMeIt : Boxe, quanti soldi guadagnano Canelo Alvarez e Gennady Golovkin? Montepremi e cifre ... -