Andreas Muller e la dedica a Veronica Peparini: "Può fare strano non vederti ad Amici 22 ma…" (Di domenica 18 settembre 2022) Sta andando in onda ora su Canale 5 la prima puntata di Amici 22 e Andreas Muller ha scelto non a caso questo momento per pubblicare un messaggio di supporto per Veronica Peparini. I due stanno insieme da diversi anni e lei, per la prima volta dopo 10 anni, sarà assente nel corso di questa edizione del talent show. Andreas ha per questo voluto mostrare pubblicamente il suo sostegno verso la sua compagna di vita: Credo che il punto fondamentale quando si parla di danza sia avere un'identità: stilistica e umana. Credo che aldilà di chi ama ciò che fai o lo scimmiotta l'importante sia far parlare del tuo lavoro e renderlo riconoscibile. Credo che in questi anni, ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie ...

