Altra aggressione al Santobono di Napoli: il racconto di un’infermiera al consigliere Borrelli. (Di domenica 18 settembre 2022) Sembrano non avere fine gli episodi di violenza all’interno delle strutture ospedaliere. Da anni ormai medici e infermieri si ritrovano a dover combattere contro la maleducazione di amici e parenti, nonostante siano già soggetti alla pressione del loro lavoro e cerchino di offrire massima cura e disponibilità ai loro pazienti. Il racconto di Federica, infermiera del Santobono di Napoli, al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, è solo l’ultimo dei tanti episodi accaduti nell’ambito sanitario campano. “La signora -racconta la ragazza testimone dell’aggressione alla collega – è saltata addosso all’infermiera solo perché stava facendo, bene, il suo lavoro. A far scattare la miccia un’auto arrivata al pronto soccorso a tutta velocità con a bordo ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 18 settembre 2022) Sembrano non avere fine gli episodi di violenza all’interno delle strutture ospedaliere. Da anni ormai medici e infermieri si ritrovano a dover combattere contro la maleducazione di amici e parenti, nonostante siano già soggetti alla pressione del loro lavoro e cerchino di offrire massima cura e disponibilità ai loro pazienti. Ildi Federica, infermiera deldi, alregionale di Europa Verde Francesco Emilio, è solo l’ultimo dei tanti episodi accaduti nell’ambito sanitario campano. “La signora -racconta la ragazza testimone dell’alla collega – è saltata addosso all’infermiera solo perché stava facendo, bene, il suo lavoro. A far scattare la miccia un’auto arrivata al pronto soccorso a tutta velocità con a bordo ...

