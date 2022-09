Alluvione Marche, Mattia disperso. Il papà: “Lo devo ritrovare, è tutta la mia vita” (Di domenica 18 settembre 2022) Mattia Luconi non si trova. Il bimbo di 8 anni, scivolato via dalle braccia della madre e trascinato dalla corrente, risulta tuttora disperso dopo la violenta Alluvione che si è abbattuta sulle Marche. Il padre Tiziano non si dà pace: da giorni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 settembre 2022)Luconi non si trova. Il bimbo di 8 anni, scivolato via dalle braccia della madre e trascinato dalla corrente, risulta tuttoradopo la violentache si è abbattuta sulle. Il padre Tiziano non si dà pace: da giorni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

