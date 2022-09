WTA Chennai 2022: la finale sarà tra Magda Linette e Linda Fruhvirtova (Di sabato 17 settembre 2022) È appena terminata la penultima giornata del WTA 250 di Chennai. Sul cemento indiano si sono disputate oggi le due semifinali che hanno deciso chi si giocherà il titolo in questo torneo nella finale di domani. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel primo incontro di giornata Linda Fruhvirtova ha avuto la meglio sull’argentina Nadia Podoroska. Dopo aver perso il primo set per 7-5, la ceca ha alzato il ritmo e ha vinto i successivi due parziali con il punteggio di 6-2 6-4. Grazie a questo successo la numero 130 al mondo ha così conquistato l’accesso alla sua prima finale nel circuito WTA. A contendere il titolo a Fruhvirtova ci sarà Magda Linette. La polacca (testa di serie n.3) ha giocato soltanto tre game (tutti vinti) ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) È appena terminata la penultima giornata del WTA 250 di. Sul cemento indiano si sono disputate oggi le due semifinali che hanno deciso chi si giocherà il titolo in questo torneo nelladi domani. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel primo incontro di giornataha avuto la meglio sull’argentina Nadia Podoroska. Dopo aver perso il primo set per 7-5, la ceca ha alzato il ritmo e ha vinto i successivi due parziali con il punteggio di 6-2 6-4. Grazie a questo successo la numero 130 al mondo ha così conquistato l’accesso alla sua primanel circuito WTA. A contendere il titolo aci. La polacca (testa di serie n.3) ha giocato soltanto tre game (tutti vinti) ...

LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Swan ???? vs Linette ????, seconda semifinale del Wta 250 di Chennai: chi vince d… - Ubitennis : WTA: a Chennai prima semifinale per Linda Fruhvirtova, a Portorose avanza Elena Rybakina - PuntoDBreak : Un torneo diferente este de Chennai. - TENIPOcom : WTA 250 Chennai - Hard (Quarterfinal) Magda Linette (POL) def. Rebecca Marino (CAN) 7-6(10) 6-3 - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Linette ???? vs Marino ????, quarti di finale del Wta 250 di Chennai -