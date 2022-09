Uomini e Donne | Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono lasciati? “Non sto bene”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 17 settembre 2022)diversi mesi ormai che circolano voci insistenti circa una presunta crisi traDel, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice di. E se inizialmenteha smentito, successivamente inveceha confermato che qualcosa non fa, sottolineando comunque che i motivi della crisi non hanno nulla a che fare con le voci di tradimento, bensì col sentimento che è venuto a mancare., Luca Salatino al GF Vip 7: la reazione di Soraia Allam Ceruti É di stamattina la notizia secondo cui l'ex tronista entrerà nella Casa più spiata d'Italia. Come avrà ...