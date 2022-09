Udinese-Inter, Sottil in conferenza stampa: “Viviamo partita per partita” (Di sabato 17 settembre 2022) Andrea Sottil in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Inter Giornata di vigilia per l’Udinese di Andrea Sottil che domani ospiterà l’Inter alla Dacia Arena nella settima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. “Stiamo vivendo bene questo momento. C’è molto entusiasmo, grande voglia di continuare a essere protagonisti. Ho sempre avuto ottime sensazioni perché la squadra è molto competitiva e formata di calciatori di alto livello fisici, tecnici e con voglia di migliorarsi tutti i giorni. Queste sensazioni poi si sono trasformate in realtà: la squadra è ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Andreainalla vigilia diGiornata di vigilia per l’di Andreache domani ospiterà l’alla Dacia Arena nella settima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-. Ecco le sue parole. “Stiamo vivendo bene questo momento. C’è molto entusiasmo, grande voglia di continuare a essere protagonisti. Ho sempre avuto ottime sensazioni perché la squadra è molto competitiva e formata di calciatori di alto livello fisici, tecnici e con voglia di migliorarsi tutti i giorni. Queste sensazioni poi si sono trasformate in realtà: la squadra è ...

_intermagazine : Udinese-Inter, Sottil in conferenza stampa: “Viviamo partita per partita” - Deepnightpress : Pronostico Udinese vs Inter Italy Serie A 18-09-22 #UdineseInter #SerieATIM #soccer #bettingtips #bettingpicks… - Don_Nerazzurri : RT @SempreIntercom: Roberto Gagliardini To Start For Inter In Serie A Clash With Udinese, Gianluca Di Marzio Reports - OmarWardah1 : @ElTrattore Tuttapposter per eccellenza. L’altro giorno in live si gasava per un potenziale x in Udinese Inter - internewsit : Mkhitaryan ora in vantaggio in Udinese-Inter! Inzaghi cambia: le ultime dal centrocampo - -