Torino-Sassuolo 0-1: il tabellino (Di sabato 17 settembre 2022) Torino-Sassuolo 0-1 (primo tempo 0-0) Marcatori: 48’ s.t. Alvarez (S) Assist: 48’ s.t. Rogerio) Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; D... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022)0-1 (primo tempo 0-0) Marcatori: 48’ s.t. Alvarez (S) Assist: 48’ s.t. Rogerio)(3-4-1-2): Milinkovic Savic; D...

TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ??Sassuolo ?Ore 20:45 ??Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoSassuolo - Gazzetta_it : Risultato finale, Torino-Sassuolo 0-1 - TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? Sono ancora in vendita i biglietti per #TorinoSassuolo ?? Acquistali subito: ??Online??… - FcInterNewsit : Serie A, Alvarez gela il Torino allo scadere: il Sassuolo ritrova la vittoria - TuttoMercatoWeb : Alvarez gela i tifosi granata in pieno recupero. Il Sassuolo passa 1-0 sul campo del Torino -