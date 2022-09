Spezia-Sampdoria, magia di Sabiri: che gol dalla distanza (VIDEO) (Di sabato 17 settembre 2022) Abdelhamid Sabiri sblocca il risultato al 12? di Spezia-Sampdoria, match della settima giornata di Serie A 2022/2023. Il trequartista si è coordinato dalla lunga distanza e ha lasciato partire un tiro che non ha lasciato scampo a Dragowski. Leggermente fuori dai pali, il portiere ex Fiorentina è stato completamente ingannato dalla traiettoria. Un gesto tecnico bellissimo per quello che si candida già come gol del week end. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Abdelhamidsblocca il risultato al 12? di, match della settima giornata di Serie A 2022/2023. Il trequartista si è coordinatolungae ha lasciato partire un tiro che non ha lasciato scampo a Dragowski. Leggermente fuori dai pali, il portiere ex Fiorentina è stato completamente ingannatotraiettoria. Un gesto tecnico bellissimo per quello che si candida già come gol del week end. SportFace.

