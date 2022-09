Spezia-Sampdoria, Francesco Conti: “Meritavamo qualcosa in più” (Di sabato 17 settembre 2022) “Ci sono partite che nascono sotto una buona stella, ma non è il caso di oggi. Per quanto visto in campo la squadra meritava sicuramente qualcosa in più. Il rimpianto di oggi è l’aver preso il gol dopo aver segnato il primo. Per il resto la squadra ha prodotto, lavorato e faticato. Ci prendiamo questa sconfitta ma non ci scalfisce minimamente. La classifica ci penalizza oltre i nostri demeriti, ma non possiamo tradire i nostri tifosi. Dobbiamo dare loro le soddisfazioni che meritano”. Lo ha detto Francesco Conti, viceallenatore di Giampaolo, dopo la sconfitta della Sampdoria contro lo Spezia. Il tecnico blucerchiato era squalificato e non è andato in panchina quest’oggi: “Giampaolo è in linea con il lavoro e con la programmazione. Non abbassa mai la guardia e ha piena fiducia nella squadra. Anche la ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) “Ci sono partite che nascono sotto una buona stella, ma non è il caso di oggi. Per quanto visto in campo la squadra meritava sicuramentein più. Il rimpianto di oggi è l’aver preso il gol dopo aver segnato il primo. Per il resto la squadra ha prodotto, lavorato e faticato. Ci prendiamo questa sconfitta ma non ci scalfisce minimamente. La classifica ci penalizza oltre i nostri demeriti, ma non possiamo tradire i nostri tifosi. Dobbiamo dare loro le soddisfazioni che meritano”. Lo ha detto, viceallenatore di Giampaolo, dopo la sconfitta dellacontro lo. Il tecnico blucerchiato era squalificato e non è andato in panchina quest’oggi: “Giampaolo è in linea con il lavoro e con la programmazione. Non abbassa mai la guardia e ha piena fiducia nella squadra. Anche la ...

marcoconterio : ?? Ore di riflessione in casa #Sampdoria. Dopo il ko contro lo Spezia il club valuta il futuro di Marco Giampaolo. P… - gippu1 : Chissà che squadra bellina crede di allenare #Allegri: la Juventus è quartultima in serie A per tiri nello specchio… - milansette : Serie A, altra sconfitta per la Sampdoria: lo Spezia vince 2-1 #acmilan #rossoneri - serieApallone : ??Terzo KO consecutivo per la #Sampdoria, questa volta ad opera dello #Spezia; vantaggio Samp con #Sabiri poi i padr… - Lared1061 : #ToqueMundial | Actualización: FP | 0-1 Bologna Vs Empoli FP | 2-1 Spezia Vs Sampdoria 00' | 0-0 Torino Vs Sassuolo… -