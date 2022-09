Spalletti: “Non siamo Osimhen-dipendenti” poi la risposta sulle condizioni di Demme e Lozano (Di sabato 17 settembre 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, come di consueto, presenta alla vigilia il match degli azzurri in conferenza stampa. Il Napoli nel posticipo domenicale della settima giornata di Serie A sfiderà il Milan campione d’Italia, si prospetta una partita entusiasmante considerando l’inizio spumeggiante di ambedue le compagini. Ricordiamo che Spalletti è squalificato in seguito all’espulsione rimediata contro lo Spezia e, dunque, non sarà in panchina durante la partita. Spalletti, conferenza stampaDi seguito le parole del tecnico partenopeo: Sul match: “Due squadre che stanno bene e che hanno delle intenzioni sane, diventa difficile dire chi sarà avvantaggiato. Sarà favorito chi anticiperà le giocate. La voglia di andare a vincere le partite ti lascia spazi ampi e se trovi una squadre come il Milan poi diventerà difficile ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 settembre 2022) Luciano, tecnico del Napoli, come di consueto, presenta alla vigilia il match degli azzurri in conferenza stampa. Il Napoli nel posticipo domenicale della settima giornata di Serie A sfiderà il Milan campione d’Italia, si prospetta una partita entusiasmante considerando l’inizio spumeggiante di ambedue le compagini. Ricordiamo cheè squalificato in seguito all’espulsione rimediata contro lo Spezia e, dunque, non sarà in panchina durante la partita., conferenza stampaDi seguito le parole del tecnico partenopeo: Sul match: “Due squadre che stanno bene e che hanno delle intenzioni sane, diventa difficile dire chi sarà avvantaggiato. Sarà favorito chi anticiperà le giocate. La voglia di andare a vincere le partite ti lascia spazi ampi e se trovi una squadre come il Milan poi diventerà difficile ...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Non possiamo avere i tifosi al nostro fianco ma sono sicuro che saranno presenti lo stesso. Percepiam… - FBiasin : Pensavo che il #Napoli avrebbe avuto bisogno di tempo per trovare la quadra dopo un’estate non semplice. Pensavo c… - realvarriale : 3 punti di platino per @sscnapoli contro @acspezia coriaceo e coraggioso. Merito straordinario di #Spalletti quello… - IavaroneToni : Spalletti: 'Non dipendiamo da Osimhen, andiamo a Milano a fare ciò che abbiamo sempre fatto' - siamoilnapoli : ??#Spalletti: 'Abbiamo dimostrato di non essere dipendenti da #Osimhen' #SSCNapoli -