Sostegno, Osservatorio 182: "Un errore confermare i modelli PEI e il range per la quantificazione delle ore"

Il Ministero dell'Istruzione intende confermare i nuovi modelli di PEI con la quantificazione del Sostegno in base a "range" predeterminati. Per l'Osservatorio182 sarebbe un grave errore che analizza le notizie tramite un comunicato stampa.

- AngsaUmbria : RT @Disabili_com: Sostegno scolastico, PEI e disabilità. Nasce l'Osservatorio 182 per supportare famiglie e insegnanti: