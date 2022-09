Senigallia, il Comune: “Allerta terminata, ma resta divieto di circolazione”. Recuperato il corpo di uno dei dispersi, le vittime sono 11 (Di sabato 17 settembre 2022) L’Abi: «Sospendere i mutui nelle aree colpite». Riaperta la linea ferroviaria. Si cercano ancora tre persone che mancano all’appello. Tra queste un bimbo di 8 anni. Della Valle di Tod’s dona 1 milione di euro Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 17 settembre 2022) L’Abi: «Sospendere i mutui nelle aree colpite». Riaperta la linea ferroviaria. Si cercano ancora tre persone che mancano all’appello. Tra queste un bimbo di 8 anni. Della Valle di Tod’s dona 1 milione di euro

