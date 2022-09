Re Carlo e la decisione irremovibile contro Harry e Meghan dopo la sfuriata (Di sabato 17 settembre 2022) “Aggiungi un posto a tavola, anzi no”. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono stati “non invitati” al ricevimento di Stato che si terrà domenica a Buckingham Palace. Il duca di Sussex ha vinto la battaglia per indossare l'uniforme militare durante la veglia di 15 minuti a Westminster Hall (aveva perso il diritto dopo l'addio ai doveri reali per monetizzare i nobili natali negli USA, nda), ma ha perso la guerra: lui e Meghan non condivideranno pane e companatico con i leader mondiali e i reali stranieri durante la cena ufficiale in onore di Elisabetta. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia aveva ricevuto l'invito all'evento, ospitato da Re Carlo III e dalla Regina consorte Camilla, a inizio settimana, ma è improbabile che saranno presenti perché i funzionari di Buckingham Palace hanno ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) “Aggiungi un posto a tavola, anzi no”. Il principee la moglieMarkle sono stati “non invitati” al ricevimento di Stato che si terrà domenica a Buckingham Palace. Il duca di Sussex ha vinto la battaglia per indossare l'uniforme militare durante la veglia di 15 minuti a Westminster Hall (aveva perso il dirittol'addio ai doveri reali per monetizzare i nobili natali negli USA, nda), ma ha perso la guerra: lui enon condivideranno pane e companatico con i leader mondiali e i reali stranieri durante la cena ufficiale in onore di Elisabetta. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia aveva ricevuto l'invito all'evento, ospitato da ReIII e dalla Regina consorte Camilla, a inizio settimana, ma è improbabile che saranno presenti perché i funzionari di Buckingham Palace hanno ...

tempoweb : #ReCarlo e la decisione irremovibile contro #Harry e #Meghan dopo la sfuriata #17settembre @giadinagrisu… - carlo_masera : RT @PaoloBorg: Putin in difficoltà bombarda le infrastrutture ucraine L'Ucraina ha chiesto aiuto a #Israele per la difesa antimissilistica… - thinkfree_carlo : RT @CarloCalenda: In questo periodo complesso più che mai, bisogna recuperare lo spirito repubblicano che #MarioDraghi ha portato in #polit… - Barbara62302177 : RT @Geronim22285766: Harry e Meghan, i figli non saranno altezze reali: decisione di Carlo III. A Harry ma sputagli in faccia a sto Stronzo… - Gaspa : @StefanoPutinati Non riesco a nascondere l'enorme sconcerto per la decisione di Carlo... ?? -