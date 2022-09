Panchina Brighton: un allenatore si tira indietro, De Zerbi in pole (Di sabato 17 settembre 2022) L'allenatore del Nottingham Forest Steve Cooper, accostato al Brighton, ha escluso un addio dal City Ground. In pole c'è Roberto... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) L'del Nottingham Forest Steve Cooper, accostato al, ha escluso un addio dal City Ground. Inc'è Roberto...

STEVE19722 : Allegri non ha capito che non puo' imporre nulla a nessuno:nella sostanza e' un'allenatore ad interim, e ad passo d… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: PANCHINA, Una minaccia in meno per Allegri: - LucaRuss0 : PANCHINA, Una minaccia in meno per Allegri: Brighton pronto a chiudere per De Zerbi - MondoBN : PANCHINA, Una minaccia in meno per Allegri: - EsercitoCrucian : RT @GoalItalia: De Zerbi verso la panchina del Brighton: trattativa in chiusura ?? ???? ?? -