Non va a scuola per evitare i bulli e viene bocciata, ma il Tar la promuove (Di sabato 17 settembre 2022) Una ragazza è stata bocciata nel passaggio dalla seconda alla terza media per le troppe assenze, ma il Tar della Sardegna l'ha promossa ugualmente. La ragazza aveva ottimi voti, ma nel corso dell'anno aveva fatto troppe assenze...

