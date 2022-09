Napoli, cerca di difendere la madre: 12enne colpita con un calcio al torace (Di sabato 17 settembre 2022) La giovane, 12 anni compiuti il mese scorso, sarebbe stata colpita al torace da un calcio da una conoscente della madre nel corso di una lite scoppiata a Napoli. Ne avrà per dieci giorni una dodicenne che nella notte ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli dove è giunta accompagnata Leggi su 2anews (Di sabato 17 settembre 2022) La giovane, 12 anni compiuti il mese scorso, sarebbe stataalda unda una conoscente dellanel corso di una lite scoppiata a. Ne avrà per dieci giorni una dodicenne che nella notte ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Santobono didove è giunta accompagnata

