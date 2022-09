Milano, non ce l’ha fatta il titolare di un bar a aggredito a Pero. Sparatoria a Turbigo: muore un 23enne (Di sabato 17 settembre 2022) Milano, ancora risse e sparatorie. E’ morto in ospedale questo pomeriggio il 57enne egiziano, gravemente ferito alla testa da due giovani la notte del 14 settembre in un bar di via Figino a Pero. L’uomo, titolare del locale, era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Humanitas di Rozzano. Ad aggredirlo, tre giorni fa, sono stati due ucraini, di 26 e 38 anni, a cui la vittima aveva chiesto di allontanarsi dal locale, a causa del loro stato di ubriachezza. Questo il motivo alla base del litigio, al culmine del quale i due hanno aggredito il 57enne, colpendolo con calci, pugni, spintonamenti e con un posacenere in testa. L’uomo, caduto a terra, ha sbattuto il capo ed è stato ulteriormente percosso. I due si trovano agli arresti domiciliari, a seguito dell’udienza di convalida del fermo. Purtroppo non è il solo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022), ancora risse e sparatorie. E’ morto in ospedale questo pomeriggio il 57enne egiziano, gravemente ferito alla testa da due giovani la notte del 14 settembre in un bar di via Figino a. L’uomo,del locale, era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Humanitas di Rozzano. Ad aggredirlo, tre giorni fa, sono stati due ucraini, di 26 e 38 anni, a cui la vittima aveva chiesto di allontanarsi dal locale, a causa del loro stato di ubriachezza. Questo il motivo alla base del litigio, al culmine del quale i due hannoil 57enne, colpendolo con calci, pugni, spintonamenti e con un posacenere in testa. L’uomo, caduto a terra, ha sbattuto il capo ed è stato ulteriormente percosso. I due si trovano agli arresti domiciliari, a seguito dell’udienza di convalida del fermo. Purtroppo non è il solo ...

mara_carfagna : Condanno con fermezza l’aggressione ai volontari del #terzopolo a Milano. È incredibile un tale attacco a ragazzi c… - msgelmini : Ci sono tanti giovani volontari al lavoro sul territorio per @Azione_it @ItaliaViva. È l’Italia che non resta a cas… - Azione_it : Solidarietà ai volontari del #TerzoPolo aggrediti questa mattina a Milano. Un episodio grave che non fermerà però l… - rapiamus : Henry Silva tribute, 'Milano odia: la polizia non può sparare', 1974. One of Lenzi's finest. - SecolodItalia1 : Milano, non ce l’ha fatta il titolare di un bar a aggredito a Pero. Sparatoria a Turbigo: muore un 23enne… -