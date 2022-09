LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: via la FP3! Bagnaia a caccia di conferme, Quartararo giocherà in difesa? (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Bezzecchi si porta in testa con il crono di 1:49.585 a precedere di 0.411 Marc Marquez e di 0.431 Quartararo. Giro lento di Bagnaia. 9.59 Marc Marquez parte fortissimo con il crono di 1:49.996 a precedere di 20 millesimi Quartararo. 9.57 Tutti in pista con Bagnaia (due medie), Bastianini (media/soft) e Quartararo (due medie). Marc Marquez sul tracciato con due medie. 9.55 VIA ALLA FP3!!! 9.52 Considerando i costruttori, il circuito dell’Aragona è nettamente favorevole alla Honda, che ha vinto ben 7 volte, con tre piloti diversi. Sono invece 3 le affermazioni della Yamaha, mentre se contano 2 per Ducati e 1 per Suzuki. 9.49 Interessante notare il rapporto degli italiani con la pista ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 Bezzecchi si porta in testa con il crono di 1:49.585 a precedere di 0.411 Marc Marquez e di 0.431. Giro lento di. 9.59 Marc Marquez parte fortissimo con il crono di 1:49.996 a precedere di 20 millesimi. 9.57 Tutti in pista con(due medie), Bastianini (media/soft) e(due medie). Marc Marquez sul tracciato con due medie. 9.55 VIA ALLA!! 9.52 Considerando i costruttori, il circuito dell’a è nettamente favorevole alla Honda, che ha vinto ben 7 volte, con tre piloti diversi. Sono invece 3 le affermazioni della Yamaha, mentre se contano 2 per Ducati e 1 per Suzuki. 9.49 Interessante notare il rapporto degli italiani con la pista ...

