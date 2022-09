Le Azzurre per i Mondiali di Volley 2022: in raduno dal 19 settembre (Di sabato 17 settembre 2022) Roma – Definita la squadra italiana che prenderà parte al Campionato del Mondo 2022 di pallavolo femminile, in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha sciolto l’ultimo dubbio e scelto le 14 Azzurre. Le atlete convocate sono le stesse che hanno vinto le Finals della Volleyball Nations League 2022 e rappresentano il gruppo base sul quale il Commissario Tecnico italiano ha lavorato per tutta la stagione. Le Convocate Palleggiatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov; Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari; Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor; Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio; Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino. “Queste sono le giocatrici che hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022) Roma – Definita la squadra italiana che prenderà parte al Campionato del Mondodi pallavolo femminile, in programma in Olanda e Polonia dal 23al 15 ottobre. Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha sciolto l’ultimo dubbio e scelto le 14. Le atlete convocate sono le stesse che hanno vinto le Finals dellaball Nations Leaguee rappresentano il gruppo base sul quale il Commissario Tecnico italiano ha lavorato per tutta la stagione. Le Convocate Palleggiatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov; Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari; Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor; Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio; Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino. “Queste sono le giocatrici che hanno ...

Federvolley : #WWCH2022 ?? ?? Le 1?4? azzurre per il Mondiale ?? ??? Il 20 la partenza per l'Olanda?? ??? I DETTAGLI ??… - Coninews : Quattordici azzurre per un sogno mondiale. ??? Le pallavoliste ???? convocate dal Ct Davide Mazzanti per la rassegna… - NapoliToday : #Calcio Serie B Femminile - Show al Briamasco, il Napoli batte il Trento: esordio con vittoria per le azzurre… - Alise0 : RT @Federvolley: #WWCH2022 ?? ?? Le 1?4? azzurre per il Mondiale ?? ??? Il 20 la partenza per l'Olanda?? ??? I DETTAGLI ?? - tripps42 : RT @Coninews: Quattordici azzurre per un sogno mondiale. ??? Le pallavoliste ???? convocate dal Ct Davide Mazzanti per la rassegna iridata in… -