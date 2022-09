Infortunio Reus, Terzic: “È molto deluso. Non sappiamo ancora quanto tempo starà fuori” (Di sabato 17 settembre 2022) In casa Borussia Dortmund c’è grande attesa per i risultati degli esami strumentali sull’Infortunio di Marco Reus; l’attaccante tedesco, nel corso del derby contro lo Schalke 04 vinto per 1-0, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 28? dopo un contrasto con Flick, ma nella ricaduta la caviglia destra si è piegata in maniera innaturale. Il timore è quello che possa trattarsi di un Infortunio grave, soprattutto in ottica Mondiali con la Germania. “Ho potuto parlare con lui durante l’intervallo. Ovviamente era molto deluso e soffriva molto – ha detto il tecnico Terzic ai microfoni di Sky Sport Deutschland -. Il dottore lo ha visitato, sembra che l’Infortunio sia ai legamenti, ma non sappiamo per quanto ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) In casa Borussia Dortmund c’è grande attesa per i risultati degli esami strumentali sull’di Marco; l’attaccante tedesco, nel corso del derby contro lo Schalke 04 vinto per 1-0, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 28? dopo un contrasto con Flick, ma nella ricaduta la caviglia destra si è piegata in maniera innaturale. Il timore è quello che possa trattarsi di ungrave, soprattutto in ottica Mondiali con la Germania. “Ho potuto parlare con lui durante l’intervallo. Ovviamente erae soffriva– ha detto il tecnicoai microfoni di Sky Sport Deutschland -. Il dottore lo ha visitato, sembra che l’sia ai legamenti, ma nonper...

