“Il piccolo grande cuore di Giosetta” un omaggio all’artista a La Spezia (Di sabato 17 settembre 2022) Il CAMeC rende omaggio a Giosetta Fioroni in occasione della XVIII Giornata del Contemporaneo AMACI dal 9 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023 Giosetta Fioroni La grande casa e la piccola capanna 2006 ceramica policroma cm 67x50 Bottega Gatti FaenzaLA Spezia – Il CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia rende omaggio a Giosetta Fioroni, tra le artiste viventi più importanti del secondo Novecento italiano, attraverso una grande mostra che ripercorre la sua intera carriera, dalle esperienze degli anni Sessanta legate alla Scuola di Piazza del Popolo fino al presente. Promossa dal Comune della Spezia e prodotta dal CAMeC in collaborazione con la Fondazione Goffredo Parise e Giosetta Fioroni e la ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 settembre 2022) Il CAMeC rendeFioroni in occasione della XVIII Giornata del Contemporaneo AMACI dal 9 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023Fioroni Lacasa e la piccola capanna 2006 ceramica policroma cm 67x50 Bottega Gatti FaenzaLA– Il CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea dellarendeFioroni, tra le artiste viventi più importanti del secondo Novecento italiano, attraverso unamostra che ripercorre la sua intera carriera, dalle esperienze degli anni Sessanta legate alla Scuola di Piazza del Popolo fino al presente. Promossa dal Comune dellae prodotta dal CAMeC in collaborazione con la Fondazione Goffredo Parise eFioroni e la ...

