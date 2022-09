Governo unità nazionale, Berlusconi: "Rifarei tutto, ma ora è tempo che scelgano i cittadini" (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 settembre 2022 Tornassi indietro Rifarei tutto quello che ho fatto, il Governo di unità nazionale che avevo chiesto ha lavorato bene e meritava di arrivare a fine legislatura, ma questo è il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 settembre 2022 Tornassi indietroquello che ho fatto, ildiche avevo chiesto ha lavorato bene e meritava di arrivare a fine legislatura, ma questo è il ...

matteorenzi : Tragedia Marche: la cassa di espansione per il torrente Misa costa 45milioni. Con il mio Governo avevamo stanziato… - CarloCalenda : La nostra proposta rimane l’unica praticabile per governare un paese in crisi. Governo di unità nazionale su agenda… - serracchiani : Indovinate chi ha rotto unità europea e affermato che il tetto al prezzo del gas sarebbe una sanzione alla Russia?… - GeorgiaSoldi : RT @matteorenzi: Tragedia Marche: la cassa di espansione per il torrente Misa costa 45milioni. Con il mio Governo avevamo stanziato 8MLD e… - BomprezziMarco : RT @matteorenzi: Tragedia Marche: la cassa di espansione per il torrente Misa costa 45milioni. Con il mio Governo avevamo stanziato 8MLD e… -