E se un meteorite vi colpisse in pieno? La risposta non è così ovvia

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 17 settembre 2022) Vi siete mai chiesti quante sono le possibilità di essere colpiti da un? Gli esperti hanno fatto una stima scioccante Quante possibilità esistono di essere colpiti da une, soprattutto, è mai successo a qualcuno? Un evento del genere può essere totalmente imprevedibile, unpotrebbe cadere ovunque e in qualsiasi momento. L’entità della devastazione dipende dalla grandezza: l’atmosfera potrebbe corroderlo fino a farlo diventare un sassolino molto piccolo o un masso di modeste dimensioni. In questo caso quante probabilità ci sono di essere centrati in? Di incidenti assurdi ne possono capitare eccome. Tra quelli più strani sono annoverati gli scivoloni sulle bucce di banana e l’essere colpiti da un fulmine. Per quanto strani possano essere questi pensieri, a volte non ...