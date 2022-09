Duro attacco dell’ex Juve a Vlahovic | “Non stoppa un pallone”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 17 settembre 2022) Lantus sta vivendo un momento difficilissimo e Dusanappare in grande difficoltà, spesso troppo fuori dal cuore del gioco bianconero; arrivano così le prime critiche. Massimo Mauro, ex calciatore dintus e Napoli, in un’intervista rilasciata per il Corriere dello Sport ha parlato delle prestazioni del bomber serbo, criticandolo aspramente: “il controllo della palla non sa cosa sia, se tu la controlli male e non la tieni è un casino e finisci per mettere in difficoltà l’intera squadra. Lui aspetta che il difensore gliela prenda. Se non ti arriva ilmettiti nella condizione di riceverlo.” critiche MauroInoltre, paragona l’attitudine dell’attaccante classe 2000 a quella del nuovo arrivato Milik, elogiando quest’ultimo: “Milik, ...