Dove seguire i funerali della Regina Elisabetta II in tv: su Canale 5 speciale Verissimo e streaming (Di sabato 17 settembre 2022) Dove seguire i funerali della Regina Elisabetta II in tv il 19 settembre 2022? La tv italiana si prepara a compiere un grande, grandissimo sforzo per informare e aggiornare in tempo reale tutti i telespettatori che vorranno seguire in diretta quello che succederà a Londra. E’ stato stimato che davanti alle tv di tutto il mondo, dovrebbero esserci almeno 4 miliardi di persone, per quello che sarà l’evento più visto del secolo, battendo le Olimpiadi e anche il funerale di Lady Diana. In Italia sarà possibile seguire il funerale della Regina Elisabetta II in tv su diversi canali. Mediaset ha scelto di affidare a Silvia Toffanin, che condurrà una puntata speciale di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 settembre 2022)II in tv il 19 settembre 2022? La tv italiana si prepara a compiere un grande, grandissimo sforzo per informare e aggiornare in tempo reale tutti i telespettatori che vorrannoin diretta quello che succederà a Londra. E’ stato stimato che davanti alle tv di tutto il mondo, dovrebbero esserci almeno 4 miliardi di persone, per quello che sarà l’evento più visto del secolo, battendo le Olimpiadi e anche il funerale di Lady Diana. In Italia sarà possibileil funeraleII in tv su diversi canali. Mediaset ha scelto di affidare a Silvia Toffanin, che condurrà una puntatadi ...

c_appendino : - shinkunohi : @RubberyDeity // aspe', sai da dove cominciare? sennò ti mando la lista per l'ordine cronologico da seguire che è meglio - Elisa60388018 : RT @Daniela_Galea: Belen ieri è volata a Napoli da Stefano con la bimba. Oggi sono scesi in treno i genitori e Santiago. Martedì è il suo… - lanniiister : volendo restare per sempre tra ottobre e dicembre dove avrò solo due corsi da seguire e 4 ore di uni dal lunedì al… - aggabbadore : @Majakovsk73 @analiticamente1 Scusate, dove è possibile seguire l’andamento. Va fatta una ricostruzione da più font… -