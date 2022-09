Coronavirus | 38 morti e 17 154 casi Risalgono i ricoveri in terapia intensiva | tasso di positività al 12 | 2%

(Di sabato 17 settembre 2022) Il bollettino del 17 settembre 2022 Nelle ultime 24 i decessi dasegnalati in Italia sono 38 (ieri sono stati 44). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 176.546. Rispetto a ieri inoltre, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +17.154 positivi, per un totale di 426.951 persone attualmente contagiate nel Paese. La situazione negli ospedali Attualmente, 3.474 persone risultano ricoverate nei reparti di area non critica degli ospedali italiani. I pazienti insono invece 150: di questi, 8 sono entrati nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare si trovano, ad oggi, 423.327 persone, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.545.438. Tamponi ediI dati sul monitoraggio ...

BOLLETTINOLOMBARDIA 16 SETTEMBRE/ +9, - 19 ricoverati Per quanto riguarda le vittime , anche in questo caso i numeri sono in calo, ma non abbiamo ancora raggiunto lo 0, visto che ...Sono 2.868 i nuovi contagi daoggi, 17 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.233 tamponi ...Covid, il bollettino di oggi in Italia sabato 17 settembre 2022. Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 17.154 nuovi casi di coronavirus a fronte di 140.511. Lo riporta il bollettino ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 17.154 i nuovi casi di Coronavirus e 38 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute ...