Cna Salerno premia il maestro cestaio di Pollica (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPollica (Sa) – Novantuno anni. Artigiano. Di professione: cestaio. È Nicola Ferrarese, il maestro artigiano al quale Cna Salerno ha attribuito uno speciale premio a Pioppi, frazione di Pollica, nell’ambito della Sagra del Pesce Azzurro. La più antica tra le iniziative enogastronomiche del Cilento, organizzata dalle Pro Loco di Pioppi e di Pollica, è stata l’occasione per il presidente della Cna di Salerno Lucio Ronca ed il segretario Paolillo Simona di rendere omaggio al maestro artigiano Nicola Ferrarese, una vita passata ad intrecciare con passione, impegno e nel solco di una tradizione centenaria i suoi prodotti con l’abilità mai stanca delle sue mani. Ma oggi, come ha detto lo stesso maestro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Novantuno anni. Artigiano. Di professione:. È Nicola Ferrarese, ilartigiano al quale Cnaha attribuito uno speciale premio a Pioppi, frazione di, nell’ambito della Sagra del Pesce Azzurro. La più antica tra le iniziative enogastronomiche del Cilento, organizzata dalle Pro Loco di Pioppi e di, è stata l’occasione per il presidente della Cna diLucio Ronca ed il segretario Paolillo Simona di rendere omaggio alartigiano Nicola Ferrarese, una vita passata ad intrecciare con passione, impegno e nel solco di una tradizione centenaria i suoi prodotti con l’abilità mai stanca delle sue mani. Ma oggi, come ha detto lo stesso...

ANSACampania : Elezioni: Cna Salerno, dibattiti on line con candidati - aSalerno_it : #salerno Cna Salerno: un patto sociale con la politica per difendere le imprese - ottopagine : Cna Salerno: un patto sociale con la politica per difendere le imprese #Salerno - ottopagine : Salerno: intossicati dal parrucchiere, dalla Cna buoni per l'acconciatura #Salerno -

Elezioni: Cna Salerno, dibattiti on line con candidati Parallelamente al percorso avviato in ambito nazionale con i principali leader politici, anche Cna Salerno, attraverso una serie di incontri ai quali ha partecipato il presidente provinciale Lucio ... Cna Salerno: un patto sociale con la politica per difendere le imprese ... attraverso una serie di incontri ai quali ha partecipato il presidente provinciale Lucio Ronca, anche Cna Salerno, con il segretario Simona Paolillo ha avviato un confronto 'locale' su delle ... Agenzia ANSA Elezioni: Cna Salerno, dibattiti on line con candidati "Ripartire da solide radici per lo sviluppo dell'Italia": è l'auspicio con il quale la Cna ha redatto un manifesto di proposte concrete per ri-avviare e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell' ... Cna Salerno, buoni omaggio acconciatura per i clienti intossicati Stampa“Ho avuto paura, non andrò mai più dal parrucchiere“: le parole di Nunzia, la giovane mamma che con il suo bimbo ed in attesa di un altro piccolo è stata costretta a ricorrere alle cure dei sani ... Parallelamente al percorso avviato in ambito nazionale con i principali leader politici, anche, attraverso una serie di incontri ai quali ha partecipato il presidente provinciale Lucio ...... attraverso una serie di incontri ai quali ha partecipato il presidente provinciale Lucio Ronca, anche, con il segretario Simona Paolillo ha avviato un confronto 'locale' su delle ... Elezioni: Cna Salerno, dibattiti on line con candidati "Ripartire da solide radici per lo sviluppo dell'Italia": è l'auspicio con il quale la Cna ha redatto un manifesto di proposte concrete per ri-avviare e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell' ...Stampa“Ho avuto paura, non andrò mai più dal parrucchiere“: le parole di Nunzia, la giovane mamma che con il suo bimbo ed in attesa di un altro piccolo è stata costretta a ricorrere alle cure dei sani ...