Ciclismo, Mondiali 2022: Reusser sfida Van Dijk e le olandesi nella prova a cronometro (Di sabato 17 settembre 2022) Mancano ormai poche ore all’inizio dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada di Wollongong 2022. La prima maglia iridata ad essere assegnata sarà destinata alla nuove campionessa della prova contro il tempo al femminile. All’1.35 di questa notte prenderà il via la cronometro mondiale per le Donne di categoria elite Per la prima volta ai Mondiali, le donne percorreranno la stessa distanza degli uomini, condividendo un percorso di 34,2 km si svilupperà lungo due giri di un circuito che inizierà a Market Street e terminerà su Marine Drive a Wollongong. Un tracciato sostanzialmente piatto, fatta eccezione per lo strappetto di Dumfries Avenue coi suoi 700 metri al 6,7% che fungerà anche da intermedio. Da un punto di vista planimetrico il circuito è diviso in due parti; una prima sezione molto tecnica e ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Mancano ormai poche ore all’inizio dei Campionati del Mondo disu strada di Wollongong. La prima maglia iridata ad essere assegnata sarà destinata alla nuove campionessa dellacontro il tempo al femminile. All’1.35 di questa notte prenderà il via lamondiale per le Donne di categoria elite Per la prima volta ai, le donne percorreranno la stessa distanza degli uomini, condividendo un percorso di 34,2 km si svilupperà lungo due giri di un circuito che inizierà a Market Street e terminerà su Marine Drive a Wollongong. Un tracciato sostanzialmente piatto, fatta eccezione per lo strappetto di Dumfries Avenue coi suoi 700 metri al 6,7% che fungerà anche da intermedio. Da un punto di vista planimetrico il circuito è diviso in due parti; una prima sezione molto tecnica e ...

