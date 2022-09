Boxe | Canelo Alvarez vs Gennadiy Golovkin stanotte in tv | programma | orario | streaming Mondiale pesi supermedi

(Di sabato 17 settembre 2022) Saul ‘sfida‘GGG’per la terza volta a chiusura di una delle trilogie più epiche della storia della. Nella cornice della T-Mobile Arena di Las Vegas, il 32enne messicano salirà nuovamente sul ring contro il 40enne kazako per i titoli WBA (Super), WBC, IBF, WBO e The Ring dei. Nei precedenti incontrisi è aggiudicato il secondo, mentre il primo terminò con un contestatissimo pareggio. Ora di nuovo uno contro l’altro. Si parte col sottoclou alle 02:00 della notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre. Per l’incontro principale bisognerà aspettare le 05:00 del mattino di domenica. Sarà possibile seguire l’intero evento su Dazn, con telecronaca di Niccolò Pavesi e commento di Alessandro Duran. Momento diverso per i ...

Poi arrivò: nel 2017 un pareggio molto discusso al termine di un incontro in cui Golovkin sembrava averla spuntata, l'anno successivocambiò canovaccio e rispose colpo su colpo in una ......00 Grande appuntamento con la boxe, è tempo di Alvarez vs Golovkin, mondiale supermedi. Ecco a dove vedere il match e a che ora ...Boxe, Canelo vs Golovkin: i protagonisti si presentano in conferenza stampa. Golovkin per la storia, Canelo punta al K.O ...