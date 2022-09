Bianchi: «In Europa le italiane dovrebbero giocare come il Napoli di Spalletti» (Di sabato 17 settembre 2022) La Gazzetta dello sport intervista Ottavio Bianchi, l’intervista è di Salvatore Malfitano. Riportiamo un paio di risposte dell’ex tecnico del Napoli. «Kvaratskhelia senz’altro è una bella novità, ammetto che non ne avevo mai sentito parlare e ne sono rimasto colpito. Spero però che questa partita possa servire a far emergere qualche giovane italiano, come Raspadori. Mi è sempre piaciuto, è un calciatore in evoluzione e mi sembra anche una persona molto intelligente. Mi aspetto che faccia grandi cose». Sulle italiane in Europa «Servirebbe che tutte scendessero in campo come la squadra di Spalletti, ottenendo vittorie di spessore. La tendenza degli ultimi anni è inequivocabile: la mancata qualificazione ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva, è un pessimo segnale. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) La Gazzetta dello sport intervista Ottavio, l’intervista è di Salvatore Malfitano. Riportiamo un paio di risposte dell’ex tecnico del. «Kvaratskhelia senz’altro è una bella novità, ammetto che non ne avevo mai sentito parlare e ne sono rimasto colpito. Spero però che questa partita possa servire a far emergere qualche giovane italiano,Raspadori. Mi è sempre piaciuto, è un calciatore in evoluzione e mi sembra anche una persona molto intelligente. Mi aspetto che faccia grandi cose». Sullein«Servirebbe che tutte scendessero in campola squadra di, ottenendo vittorie di spessore. La tendenza degli ultimi anni è inequivocabile: la mancata qualificazione ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva, è un pessimo segnale. ...

