Basket | Mascio con Cremona in Supercoppa BB14 in amichevole contro il Pavia

: seconda giornata di Supercoppa Italiana amara per la Vanoli Cremona e la Juvi Ferraroni, ...Juvi Ferraroni Al Palaradi la Juvi Ferraroni ha incontrato disco rosso contro la forte Gruppo...Agri dolce per le due bergamasche all'esordio della Supercoppa voluta dalla Legaquando mancano tre settimane al via dei campionati. Ha passato il turno lache ha superato domenica al PalaFacchetti la pari categoria di serie A2 Piacenza (mercoledì 13 settembre ...Terzo e ultimo appuntamento della Mascio nel girone eliminatorio della Supercoppa della Lega Basket. Si gioca sabato 17 settembre al PalaFacchetti (alle 20.30 il pronti via) contro la Vanoli Cremona a ...Il Lugano si è presentato in mattinata. Il presidente Cedraschi: ‘Staff tecnico rinnovato, sempre nell’ottica della crescita dei nostri giovani’ ...