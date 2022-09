Alluvione Marche, morire di pioggia: 10 morti e 150 sfollati. Draghi a Ostra: «Disastro, faremo tutto il possibile». Cnr: «Nubifragio più intenso degli ultimi 10 anni» (Di sabato 17 settembre 2022) Le strade come torrenti, le auto trascinate via, i fiumi straripati e le case sommerse dall'acqua. È stata una notte di terrore quella vissuta dai cittadini marchigiani, travolti da una... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 settembre 2022) Le strade come torrenti, le auto trascinate via, i fiumi straripati e le case sommerse dall'acqua. È stata una notte di terrore quella vissuta dai cittadini marchigiani, travolti da una...

