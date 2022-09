Xi a Samarcanda allarga influenza Cina (anche a spese di Putin)

(Di venerdì 16 settembre 2022) Xi Jinping esce da protagonista dal summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che si è concluso oggi a, in Uzbekistan. Il presidente cinese - che ha incontrato tra ieri e ...

SB1865 : RT @lettera_mosca: 1/2 LA SCO SI ALLARGA - Sei nuovi Paesi, tra cui quattro Stati arabi, riceveranno lo status di partner della SCO (Organi… - martifornu : RT @lettera_mosca: 1/2 LA SCO SI ALLARGA - Sei nuovi Paesi, tra cui quattro Stati arabi, riceveranno lo status di partner della SCO (Organi… - llevaj : RT @lettera_mosca: 1/2 LA SCO SI ALLARGA - Sei nuovi Paesi, tra cui quattro Stati arabi, riceveranno lo status di partner della SCO (Organi… - PiazzaAngelo1 : RT @lettera_mosca: 1/2 LA SCO SI ALLARGA - Sei nuovi Paesi, tra cui quattro Stati arabi, riceveranno lo status di partner della SCO (Organi… - Lukyluke311 : RT @lettera_mosca: 1/2 LA SCO SI ALLARGA - Sei nuovi Paesi, tra cui quattro Stati arabi, riceveranno lo status di partner della SCO (Organi… -

Ma dal vertice diXi esce rafforzato anche rispetto al partner russo. Il 24 febbraio scorso, nel precedente incontro con Putin a Pechino, aveva parlato di un partenariato "senza limiti". ...Ma dal vertice diXi esce rafforzato anche rispetto al partner russo. Il 24 febbraio scorso, nel precedente incontro con Putin a Pechino, aveva parlato di un partenariato "senza limiti". ...Roma, 16 set. (askanews) - Xi Jinping esce da protagonista dal summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che si è concluso oggi ...Il 16 settembre in Uzbekistan si è svolta una riunione dei Capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai nella città di Samarcanda. All'incontro ...