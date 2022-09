World Cleanup Day, #Cambiagesto in azione in quattro città italiane (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - #Cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione promossa da Philip Morris Italia per stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema dell'inquinamento da mozziconi dispersi nell'ambiente (in tutto il mondo, circa 800mila tonnellate all'anno), continua il suo tour per l'Italia. In occasione del World Cleanup Day, il 17 settembre, sono previste azioni di pulizia e sensibilizzazione a Padova, Spoleto, Salerno e Barletta con la collaborazione dei volontari di Retake che saranno protagonisti di attività di pulizia e sensibilizzazione, e la distribuzione, insieme alle tabaccherie, di circa 60mila portamozziconi portatili. Sosterranno l'impegno per la giornata anche i dipendenti di Philip Morris Italia, convolti venerdì 16 in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) -, la campagna di sensibilizzpromossa da Philip Morris Italia per stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema dell'inquinamento da mozziconi dispersi nell'ambiente (in tutto il mondo, circa 800mila tonnellate all'anno), continua il suo tour per l'Italia. In occasione delDay, il 17 settembre, sono previste azioni di pulizia e sensibilizza Padova, Spoleto, Salerno e Barletta con la collabordei volontari di Retake che saranno protagonisti di attività di pulizia e sensibilizz, e la distribuzione, insieme alle tabaccherie, di circa 60mila portamozziconi portatili. Sosterranno l'impegno per la giornata anche i dipendenti di Philip Morris Italia, convolti venerdì 16 in ...

