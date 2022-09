“Vi prego, salvate nostro nonno”, l’inutile appello del nipote di una delle vittime dell’esondazione del Misa (Di venerdì 16 settembre 2022) La tragedia è nelle immagini e nel dolore di quella popolazione colpita, ancora una volta, da un’alluvione che ha lasciato dietro di sé acqua, fango, morti e ingenti danni. L’esondazione del fiume Misa, simile a quella che avvenne il 3 maggio del 2014, ha provocato una lunga scia di devastazione. E la storia che arriva da Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, è drammatica. Un giovane, infatti, ha più volte lanciato appelli social affinché qualcuno andasse a salvare il nonno che viveva nel suo stesso stabile, ma al primo piano. Il corso d’acqua, già esondato in quella zona, aveva reso impossibile per lui scendere le scale per aiutarlo. Poi quell’anziano è stato ritrovato, ma è una delle sei vittime accertate (finora) di questo disastro che si è abbattuto in poche ore sulle Marche. Esondazione Misa, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) La tragedia è nelle immagini e nel dolore di quella popolazione colpita, ancora una volta, da un’alluvione che ha lasciato dietro di sé acqua, fango, morti e ingenti danni. L’esondazione del fiume, simile a quella che avvenne il 3 maggio del 2014, ha provocato una lunga scia di devastazione. E la storia che arriva da Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, è drammatica. Un giovane, infatti, ha più volte lanciato appelli social affinché qualcuno andasse a salvare ilche viveva nel suo stesso stabile, ma al primo piano. Il corso d’acqua, già esondato in quella zona, aveva reso impossibile per lui scendere le scale per aiutarlo. Poi quell’anziano è stato ritrovato, ma è unaseiaccertate (finora) di questo disastro che si è abbattuto in poche ore sulle Marche. Esondazione, ...

