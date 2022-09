Traffico Roma del 16-09-2022 ore 15:30 (Di venerdì 16 settembre 2022) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra via Pontina e via Appia stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana via Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina e tra Casilina e doppia sulla Cassia bis Veientana coda in prossimità del lavoro è all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni per lo stesso motivo su via Pontina con tratti tra Tor de’ Cenci e Castel Porziano sempre nelle tue direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni incidente alle 20 invece su via Baldo degli Ubaldi attenzione ed è in corso lo sciopero del trasporto pubblico di 8 ore chiuse le metropolitane AIC mentre la linea B è in servizio Ma con corsie ridotte regolare la linea termini ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra via Pontina e via Appia stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana via Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina e tra Casilina e doppia sulla Cassia bis Veientana coda in prossimità del lavoro è all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni per lo stesso motivo su via Pontina con tratti tra Tor de’ Cenci e Castel Porziano sempre nelle tue direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni incidente alle 20 invece su via Baldo degli Ubaldi attenzione ed è in corso lo sciopero del trasporto pubblico di 8 ore chiuse le metropolitane AIC mentre la linea B è in servizio Ma con corsie ridotte regolare la linea termini ...

