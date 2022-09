Spezia-Sampdoria domani in tv: orario, diretta tv e streaming Serie A 2022/2023 (Di venerdì 16 settembre 2022) L’orario e la diretta tv di Spezia-Sampdoria, valida per la settima giornata di Serie A 2022/2023. Punti pesanti in palio in ottica salvezza in questo derby ligure: gli uomini di Gotti non hanno più vinto dopo il successo alla prima di campionato, ottenendo poi solo due pareggi, ma peggio hanno fatto i blucerchiati, a quota due punti e in piena crisi di gioco; la prova di carattere contro il Milan, però, può dare nuova fiducia agli uomini di Giampaolo. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 18:00 di sabato 17 settembre, con la partita che sarà visibile esclusivamente in streaming su Dazn, oppure su Zona Dazn tramite satellite, previa attivazione della relativa offerta. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) L’e latv di, valida per la settima giornata di. Punti pesanti in palio in ottica salvezza in questo derby ligure: gli uomini di Gotti non hanno più vinto dopo il successo alla prima di campionato, ottenendo poi solo due pareggi, ma peggio hanno fatto i blucerchiati, a quota due punti e in piena crisi di gioco; la prova di carattere contro il Milan, però, può dare nuova fiducia agli uomini di Giampaolo. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 18:00 di sabato 17 settembre, con la partita che sarà visibile esclusivamente insu Dazn, oppure su Zona Dazn tramite satellite, previa attivazione della relativa offerta. SportFace.

