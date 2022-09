Si sposa e muore poche ore dopo L’ingiusto dramma di Andrea | un malore improvviso

CrisciGloria : - infoitinterno : Si sposa il mattino, muore la sera quando torna casa - lacittanews : Andrea Labriola, nel giorno del suo matrimonio, è morto a causa di un malore la sera dei festeggiamenti. Accade a… - infoitinterno : Si sposa il mattino, muore la sera: un malore spezza il sogno d'amore di Andrea - infoitinterno : Si sposa al mattino, la sera ha un malore e muore -

Sidi mattina, di sera ha un malore e: la vicenda Lo scorso lunedì mattina , presso il municipio di Udine , la coppia convolava a nozze. Come di consueto, per festeggiare il lieto evento, ...UDINE -a poche ore di distanza dal suo matrimonio. Lutto a Udine per la tragica scomparsa di Andrea Labriola, 60 anni compiuti lo scorso mese di marzo, udinese, per molti anni residente in Russia per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Al mattino aveva coronato il suo sogno, sposando la compagna Tatiana ad Udine. La sera è deceduto. È la struggente storia di Andrea Labriola, 60enne, deceduto a causa di un malore. Aveva appena corona ...