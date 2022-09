sportface2016 : +++#Sampdoria, #Giampaolo: 'Dopo l'espulsione di #Leao #Fabbri ha arbitrato a senso unico per rimettere a posto tutto'+++ #SerieA - sportli26181512 : Samp, Giampaolo: 'Spezia? In palio punti pesantissimi. Colley? E' convocato': Il tecnico: 'Conterà l'aspetto mental… - sportli26181512 : Sampdoria, Giampaolo: 'L'espulsione una ferita aperta, pago l'onestà. Mi diverto ad allenare, sulla società...': L'… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Giampaolo su #Lanna. Discorso chiuso, non è una cantilena #SerieA #Spezia #Sampdoria - sportface2016 : #SpeziaSampdoria #Giampaolo: 'Partita pesante. Serve determinazione e personalità' -

Il difensore colombiano in estate sembrava in procinto di lasciare la, ma alla fine l'ex ... L'infortunio infatti sembra superato,scioglierà gli ultimi dubbi oggi ma l'utilizzo di ...La prima vittoria non è ancora arrivata in casa, domani c'è il derby in casa dello Spezia che di punti ne ha fatti 5 e Marcosa che dopo i due ko consecutivi con Hellas e Milan, ...L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha presentato così la sfida con lo Spezia, in programma domani al Picco e cruciale per il ruolino di marcia dei blucerchiati: "Lo Spezia è una squadra con ...L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia, si è parlato anche di ...