Salernitana Lecce 1-2 LIVE: Strefezza entra e segna (Di venerdì 16 settembre 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Arechi, Salernitana e Lecce si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Salernitana Lecce 1-2 MOVIOLA 1? INIZIO PARTITA – Primo pallone giocato dalla formazione ospite. 2? OCCASIONE Lecce – Tiro di Ceesay che termina tra le braccia di Sepe. 4? GOAL ANNULLATO Salernitana – Goal annullato per fuorigioco a Lassana Coulibaly. Anche il Var conferma la decisione del guardialinee. 10? AMMONITO COULIBALY – Sanzionato il calciatore della Salernitana per un fallo su Di Francesco. 11? GRANDE OCCASIONE ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-2 MOVIOLA 1? INIZIO PARTITA – Primo pallone giocato dalla formazione ospite. 2? OCCASIONE– Tiro di Ceesay che termina tra le braccia di Sepe. 4? GOAL ANNULLATO– Goal annullato per fuorigioco a Lassana Coulibaly. Anche il Var conferma la decisione del guardialinee. 10? AMMONITO COULIBALY – Sanzionato il calciatore dellaper un fallo su Di Francesco. 11? GRANDE OCCASIONE ...

GoalItalia : L'ennesima tragedia. Climatica. L'Italia piange ancora, per le vittime delle Marche: morti, dispersi, lavoratori c… - OfficialUSS1919 : ??Ci siamo! ????Pronti per Salernitana - Lecce ???? #SalernitanaLecce #macteanimo #forzagranata - DiMarzio : #SerieA | @OfficialUSS1919, la probabile formazione di Davide #Nicola per la sfida contro il @OfficialUSLecce ???? - cuadrvdo : RT @giuseppeJ1306: Salernitana - Lecce 1 - 2 Evidentemente il Lecce ha una rosa superiore a quella della Juventus - golovinismo : RT @paolo_is_dead: juventus 2-2 salernitana salernitana 1-2 lecce -