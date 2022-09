Roger Federer: un amore che non finirà mai (Di venerdì 16 settembre 2022) Poteva finire diversamente. Del ritiro di Roger Federer si parla dal 2016, da quando cioè si è infortunato al ginocchio mentre faceva il bagnetto alle figlie. Una circostanza banale e comica che stona vicino alla sua grandezza, come quella secondo cui Eschilo morì ucciso da una tartaruga fattagli cadere sulla testa da un’aquila. D’altro canto aveva senso: Federer giocava senza sforzo, con lo stile più naturale possibile, e il suo tennis divino lo proteggeva dagli infortuni dei comuni mortali: solo fuori dal campo poteva farsi male. Da quel momento sono successe molte cose, e ognuno ha confezionato nella sua testa il suo finale preferito. In uno di questi finali immaginari Roger Federer si ritira a Melbourne 2017, dopo aver alzato il trofeo degli Australian Open accanto al suo nemico-amico di sempre, ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 16 settembre 2022) Poteva finire diversamente. Del ritiro disi parla dal 2016, da quando cioè si è infortunato al ginocchio mentre faceva il bagnetto alle figlie. Una circostanza banale e comica che stona vicino alla sua grandezza, come quella secondo cui Eschilo morì ucciso da una tartaruga fattagli cadere sulla testa da un’aquila. D’altro canto aveva senso:giocava senza sforzo, con lo stile più naturale possibile, e il suo tennis divino lo proteggeva dagli infortuni dei comuni mortali: solo fuori dal campo poteva farsi male. Da quel momento sono successe molte cose, e ognuno ha confezionato nella sua testa il suo finale preferito. In uno di questi finali immaginarisi ritira a Melbourne 2017, dopo aver alzato il trofeo degli Australian Open accanto al suo nemico-amico di sempre, ...

angelomangiante : Si ritira il Tennis. Un giorno triste. Roger #Federer è stato tutto. La classe, il rispetto, colpi divini. Ha cost… - WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - FiorinoLuca : Frasi storiche su Roger #Federer 'Ci sono dei ragazzi di qualità in arrivo, ma questo è speciale' Pete Sampras 'N… - antoniopatrizzi : RT @GnocchiGene: Tennis, Roger Federer si è ritirato. “ Capito, Allegri?” ha commentato Arrivabene. #Federer #RogerFederer #16settembre #ga… - PaoloMarcacci : RT @AdrianoPanatta: Oggi non si è ritirato Roger Federer,si è ritirato IL TENNIS. -