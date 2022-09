“Re Carlo è un…” | la scioccante teoria spopola nel web La notizia ha dell’incredibile

Leggi su tvzap

(Di venerdì 16 settembre 2022) “ReIII è un rettiliano”. La vecchiadel complotto ha invaso Tik Tok. Non è niente di nuovo, anzi è uno degli affaire più antichi che circolano sul web. Tutto è partito dal 2001, quando David Icke ha pubblicato “Il segreto più nascosto”. Lì si parlava di uomini con la testa da serpente che erano in grado di trasformare la propria forma per confondersi con gli esseri umani. Icke ha affermato in più occasioni che molti leader mondiali sono cosiddetti rettiliani o sono da loro posseduti, tramite tecniche di controllo mentale. Ma veniamo al “caso” assurdo del figlio della Regina Elisabetta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> ReIII, fan corre davanti alla Rolls Royce: “A un passo dalla morte” “Fanpage” rilancia lae parla di un video alquanto sgranato, che si apre ...