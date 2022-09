Prisma, la serie Amazon Prime che parla della Generazione Z alla ricerca della propria identità (Di venerdì 16 settembre 2022) Un contributo al dibattito su fluidità di genere e diritti nel nostro Paese senza avere la pretesa di “cambiare le teste”. E’ quanto si propone di fare “Prisma”, nuova serie tv originale italiana di Prime Video, in otto episodi disponibili dal 21 settembre. Protagonisti, dunque, i ragazzi della Gen Z messi sotto la lente d’ingrandimento da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, reduci dal successo della quinta stagione di “Skam Italia”. La serie tv “Prisma”, disponibile su Amazon Prime dal 21 settembre (Instagram)“Prisma” racconta le storie di un gruppo di adolescenti di Latina concentrandosi sulla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 16 settembre 2022) Un contributo al dibattito su fluidità di genere e diritti nel nostro Paese senza avere la pretesa di “cambiare le teste”. E’ quanto si propone di fare “”, nuovatv originale italiana diVideo, in otto episodi disponibili dal 21 settembre. Protagonisti, dunque, i ragazziGen Z messi sotto la lente d’ingrandimento da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, reduci dal successoquinta stagione di “Skam Italia”. Latv “”, disponibile sudal 21 settembre (Instagram)“” racconta le storie di un gruppo di adolescenti di Latina concentrandosi sulla complessa relazione tra l’, le aspirazioni, l’aspetto fisico e ...

