Paura a Roma, entra nel bar armato di pistola: "Questa è una rapina", ma il titolare reagisce e resta ferito (Di venerdì 16 settembre 2022) Attimi di Paura stamattina a Roma dove si è consumato un tentativo di rapina in Via della Pisana all'interno di un Bar. Un bandito, tuttora ricercato, ha fatto irruzione nel locale armato di pistola con la quale ha minacciato il titolare. E' successo poco prima delle 7.25 di oggi venerdì 16 settembre 2022. Tentata rapina al Bar Pacetti sulla Pisana Il malvivente ha intimato al proprietario di consegnargli l'orologio che indossava ma quest'ultimo ha reagito. Ne è nata quindi una colluttazione tra i due: il bandito, per cercare di vincere le resistenze del titolare del Bar (il Pacetti, situato in Via Pisana, 236, ndr) non ha esitato a colpirlo con il calcio dell'arma. Ciò nonostante però ha dovuto comunque rinunciare al bottino – evidentemente temendo ...

