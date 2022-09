Non si entra a Westminister Hall, accessi sospesi per l'ultimo saluto alla Regina (Di venerdì 16 settembre 2022) Sospesa la coda per accedere alla Westminister Hall, dove è stata allestita la Camera ardente per la Regina Elisabetta. A causa dell'eccessivo afflusso di persone la polizia ha appena informato attraverso Twitter che ci sarà una pausa di sei ore per far entrare nel parco di Southwark, punto di inizio della fila, chi vuole rendere omaggio alla sovrana scomparsa l'8 settembre scorso. E così fuori dal parco si è formata una coda informale per accedere alla coda ufficiale. Al momento sono più di 350mila le persone in attesa, la fila è lunga sette chilometri. La Metropolitan Police ritiene che l'accesso alla coda per Westminister Hall possa essere riaperto nel pomeriggio ma verrà definitivamente chiuso nella notte tra ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Sospesa la coda per accedere, dove è stata allestita la Camera ardente per laElisabetta. A causa dell'eccessivo afflusso di persone la polizia ha appena informato attraverso Twitter che ci sarà una pausa di sei ore per farre nel parco di Southwark, punto di inizio della fila, chi vuole rendere omaggiosovrana scomparsa l'8 settembre scorso. E così fuori dal parco si è formata una coda informale per accederecoda ufficiale. Al momento sono più di 350mila le persone in attesa, la fila è lunga sette chilometri. La Metropolitan Police ritiene che l'accessocoda perpossa essere riaperto nel pomeriggio ma verrà definitivamente chiuso nella notte tra ...

