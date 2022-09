Milan-Napoli, Spalletti recupera Lozano: allenamento in gruppo per il messicano (Di venerdì 16 settembre 2022) Dall’allenamento odierno del Napoli arrivano buone notizie per il tecnico Luciano Spalletti: stando a quanto viene comunicato dal club nel report della seduta, il Chucky Lozano ha smaltito la sindrome para influenzale che l’aveva costretto al forfait nella sfida di Champions ai Rangers ed è tornato ad allenarsi in gruppo, coi suoi compagni. A questo punto non ci sono dubbi sul fatto che col Milan il messicano ci sarà. Ancora assenti, invece Demme e Osimhen. Il tedesco ha fatto allenamento personalizzato in campo. Potrebbe rientrare dopo la sosta, così come il nigeriano. Dopo il successo in Champions sul campo di Glasgow e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 settembre 2022) Dall’odierno delarrivano buone notizie per il tecnico Luciano: stando a quanto viene comunicato dal club nel report della seduta, il Chuckyha smaltito la sindrome para influenzale che l’aveva costretto al forfait nella sfida di Champions ai Rangers ed è tornato ad allenarsi in, coi suoi compagni. A questo punto non ci sono dubbi sul fatto che colilci sarà. Ancora assenti, invece Demme e Osimhen. Il tedesco ha fattopersonalizzato in campo. Potrebbe rientrare dopo la sosta, così come il nigeriano. Dopo il successo in Champions sul campo di Glasgow e una giornata di riposo, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli ...

AntoVitiello : A #SanSiro si veleggia verso un nuovo tutto esaurito per la sfida al vertice tra #Milan e #Napoli: sono già 67mila… - gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - Fil8_9 : @MilanEye Vendo 2 biglietti Milan Napoli. Settore 260. Solo tessere CRN. Per info dm #MilanNapoli - MilanWorldForum : Le prove di Pioli anti Napoli Le news -) -