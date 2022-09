Memorial Pantani: percorso e partecipanti (Di venerdì 16 settembre 2022) Prosegue il calendario delle classiche autunnali italiane e sabato 17 settembre torna l’appuntamento con il Memorial Pantani giunto alla 19a edizione. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la classica dedicata all’indimenticato Pirata fu Sonny Colbrelli, che allo sprint ebbe la meglio su Vincenzo Albanese e Alex Aranburu. Gli italiani dominano il palmarès e Alexey Lutsenko nel 2019 è stato l’unico straniero ad imporsi su queste strade. Proprio il corridore bresciano è l’unico a Fabio Felline ad essere plurivincitore della corsa: per entrambi due successi. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022: il programma completo delle gare Il percorso del Memorial Pantani: due circuiti e l’arrivo a Cesenatico La gara si snoderà su un percorso di 189 km totali con partenza posta a Forlì e che nella ... Leggi su blogciclismo (Di venerdì 16 settembre 2022) Prosegue il calendario delle classiche autunnali italiane e sabato 17 settembre torna l’appuntamento con ilgiunto alla 19a edizione. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la classica dedicata all’indimenticato Pirata fu Sonny Colbrelli, che allo sprint ebbe la meglio su Vincenzo Albanese e Alex Aranburu. Gli italiani dominano il palmarès e Alexey Lutsenko nel 2019 è stato l’unico straniero ad imporsi su queste strade. Proprio il corridore bresciano è l’unico a Fabio Felline ad essere plurivincitore della corsa: per entrambi due successi. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022: il programma completo delle gare Ildel: due circuiti e l’arrivo a Cesenatico La gara si snoderà su undi 189 km totali con partenza posta a Forlì e che nella ...

SportRepubblica : Memorial Marco Pantani, dove vederlo, il percorso, chi c'è in gara - SportRepubblica : Memorial Marco Pantani, dove vederlo, il percorso, chi c'è in gara - SpazioCiclismo : Piogge torrenziali sul #MemorialPantani: tagliati i primi 52km di corsa e partenza rinviata alle 12:30 - CorriereRomagna : Ciclismo, maltempo: il Memorial Pantani partirà alle 12.30 da Borello - - CycleBot3000 : RT @BORAhansgrohe: ???? #MemorialPantani We're still racing over in Italy, this time at the Memorial Marco Pantani. ?? Forlì ?? Cesenatico… -