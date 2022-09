(Di venerdì 16 settembre 2022) Brunoha detto la sua sulla pesante sconfitta subitadalla. Le dichiarazioni dell’ex attaccante biancoceleste Brunoha detto la sua sulla pesante sconfitta subitadallanell’intervista concessa ai microfoni di Radiosei: LE PAROLE – «Si fa fatica a commentarenuovamente. Quando laha degli incontri ravvicinati ha alcuni giocatori che tre partite di fila non le reggono. Sono strutturati in questo modo. Credo che sia proprio un discorso di caratteristiche fisiche e di passo, oltre al fatto che in Europa non sono permesse leziosità. Ma siamo andati un po’ oltre, è stata una gara bruttissima, una prestazione non pensabile. Ho sentito che il tracollo ...

LazioNews_24 : #Giordano parla di #Sarri post #MidtjyllandLazio - radiosei : Il bomber avverte la squadra di Sarri ???? - PiroliRodolfo : Cremonese-Lazio 1-1 1984-85 un tiro di Giordano. -

Calcio News 24

... spazio della Regionegestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella ... il tenore Fabio Andreotti , il soprano Claudiaaccompagnati al pianoforte da Rosalba ...Il 26,7% di queste società si trova in Lombardia, il 12,1% nel(+ 45 start up rispetto al ... Fondazione Cariplo , Fondazione Social VentureDell'Amore e Fondazione Vodafone Italia , per Lazio, Giordano: «Fatico a capire quanto successo ieri. Evidentemente Sarri...» Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...“Si fa fatica a commentare quanto è successo nuovamente ieri”. Ha esordito così Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei, intervenuto per analizzare quanto accaduto ieri ...