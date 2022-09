Juve, le colpe di Andrea Agnelli: come nasce il disastro bianconero (Di venerdì 16 settembre 2022) La Juventus degli ultimi quattro anni è l'antitesi di quella degli otto precedenti. Non c'è stata via di mezzo, un periodo di transizione: all'ascesa è seguita una discesa che, alla luce delle due sole vittorie in otto partite stagionali finora disputate, dell'assenza di gioco e della sottovalutazione del rischio da parte di un sempre sorridente Allegri, sembra inesorabile. A meno di una scelta drastica come l'esonero che, però, avrebbe lo stesso fondamento delle ultime decisioni: la pretesa che una mossa risolva tutte quelle sbagliate precedenti. La Juve degli anni d'oro era in stato di grazia. Ogni scelta era giusta: Conte per rilanciarsi, Allegri per consolidarsi, i migliori giocatori dalle altre grandi italiane (vedi Pjanic e Higuain) per potenziarsi e depotenziare le rivali. Così accumulava punti di vantaggio fino ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Lantus degli ultimi quattro anni è l'antitesi di quella degli otto precedenti. Non c'è stata via di mezzo, un periodo di transizione: all'ascesa è seguita una discesa che, alla luce delle due sole vittorie in otto partite stagionali finora disputate, dell'assenza di gioco e della sottovalutazione del rischio da parte di un sempre sorridente Allegri, sembra inesorabile. A meno di una scelta drastical'esonero che, però, avrebbe lo stesso fondamento delle ultime decisioni: la pretesa che una mossa risolva tutte quelle sbagliate precedenti. Ladegli anni d'oro era in stato di grazia. Ogni scelta era giusta: Conte per rilanciarsi, Allegri per consolidarsi, i migliori giocatori dalle altre grandi italiane (vedi Pjanic e Higuain) per potenziarsi e depotenziare le rivali. Così accumulava punti di vantaggio fino ad ...

